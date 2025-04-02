Пенсионеры могут онлайн получить справку о доходах для оформления субсидии – как это сделать

На вебпортале Пенсионного фонда можно заказать электронную справку, которая является аналогом бумажного документа.

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В некоторых случаях пенсионеру может понадобиться справка о доходах, например, для оформления субсидии или выезда за границу, а также перевода пенсионных выплат за границу. И как указывают в Министерстве социальной политики, чтобы ее получить, не обязательно посещать сервисный центр ПФУ – на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда можно заказать электронную справку, которая является аналогом бумажного документа.

Алгоритм действий следующий:

На вебпортале Фонда в правом верхнем углу экрана нажимаем кнопку «Вход» и проходим авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или через Дія.Підпис.

В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираем опцию «Запрос на получение электронных документов»; в открывшемся окне – выбираем «Справка о доходах пенсионера».

Заполняем обязательные поля формы, которые отмечены звездочкой, и указываем период, за который нужно сформировать справку.

Предоставляем разрешение на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку «Отправить в ПФУ».

Результаты обработки заявления будут доступны в разделе «Мои обращения» (на панели слева).

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