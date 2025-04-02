Кабинет Министров утвердил новый состав правления Укрзализницы – список

В ряде структурных подразделений Укрзализницы теперь новые руководители.

Источник фото: Денис Глушко / Гвара Медиа

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Кабинет Министров утвердил новый состав правления АО «Укрзализница». Соответствующее распоряжение 282-р было опубликовано на сайте Правительства.

В частности, членами правления акционерного общества «Украинская железная дорога» были назначены:

С 1 апреля — Тулей Юзеф Леонидович, Шрамко Евгений Сергеевич, Носулько Александр Александрович сроком до 30 сентября 2025 года;

С 1 апреля — Гриценко Лидия Владимировна сроком до 17 октября 2027 года;

С 10 апреля — Иванинив Николай Иванович сроком до 17 октября 2027 года.

Работу в правлении Укрзализницы завершили Евгений Лященко и Вячеслав Еремин.

Как указывают в УЗ, все руководители вертикалей имеют значительный опыт работы в Укрзализнице и реализации антикризисных мероприятий.

За финансовую вертикаль будет отвечать Николай Иванинив. Перед этим направлением стоят, пожалуй, самые большие вызовы. В частности, задача сбалансировать финансовое состояние компании и найти решения по ее кредитному портфелю. Николай Иванинив имеет значительный опыт работы в условиях турбулентности — в период пандемии коронавируса он работал директором по экономике и финансам Укрзализницы. Тогда, в условиях падения объемов грузовых перевозок и полной остановки пассажирских перевозок, ему удалось сохранить стабильное финансовое положение, реформировать финансовую вертикаль, централизовав ее функции, привлечь дополнительные финансовые ресурсы. Он операционно отвечал за финансы компании и в начале полномасштабного вторжения, когда все процессы сохраняли управляемость. Николай Иванинив возвращается в Укрзализницу из группы Нафтогаз, где успешно отвечал за финансы Укргаздобычи.

Грузовую вертикаль возглавил Александр Носулько, который до этого занимал должность исполнительного директора Донецкой железной дороги. Ключевой вызов для нового руководителя: перестроить операционные процессы в условиях существенного падения грузооборота, обеспечив максимальную эффективность. Именно такой антикризисный опыт он приобрел, возглавив Донецкую железную дорогу, которая теряла загрузку, однако постоянно пересматривала свою работу, находя резервы эффективности, никогда не останавливая движение, боролась за каждого клиента и каждую тонну груза на прифронтовых территориях. Перед коммерческой командой грузового направления стоят задачи поиска новых источников дохода, удержания и привлечения новых клиентов, обеспечения равных условий для каждого, максимальной прозрачности и цифровизации операций. Александр Носулько вплотную к зоне боевых действий находил новые возможности обеспечивать объемы перевозок и реализовывать инфраструктурные проекты. Одна из задач — привнести этот дух борьбы за каждого клиента на центральный уровень. Команда направления будет дополнительно усилена специалистами по развитию бизнеса, аналитиками, международной работы.

За вертикаль персонала будет отвечать Лидия Гриценко. Эта позиция была вакантной длительное время, но требует сильного лидера на период изменений и трансформации Укрзализницы – крупнейшего работодателя страны.

Лидия Гриценко имеет 17-летний практический опыт развития и мотивации работников в крупнейших украинских компаниях. В команде Укрзализницы работает с 2020 года, поэтому хорошо знакома с вызовами привлечения, удержания, мотивации сотрудников на уровне не только главной структуры, но и на уровне производственных подразделений. Четыре года она возглавляла HR-направление в одной из крупнейших филиалов Укрзализницы – Пассажирской компании. На этой должности она реализовала как задачи трансформации (было существенно сокращено административно-управленческое звено, ликвидированы руководящие департаменты, произошло объединение компаний), так и задачи по привлечению молодежи в железнодорожную профессию. В частности, по ее инициативе была запущена программа мотивации и развития для поездных бригад «Сила сервиса», а также стартовала программа «Железная смена PRO» для железнодорожной молодежи. Недавно Лидия Гриценко несет ответственность за HR-направление на уровне всей Укрзализницы, тесно работая с региональными командами непосредственно на местах.

За инфраструктурную вертикаль продолжит отвечать Юзеф Тулей. Среди задач – налаживание бесперебойных ремонтов железнодорожной инфраструктуры и сокращение участков с ограничением скорости, реализация евроинтеграционных инфраструктурных проектов. Юзеф Тулей работает в отрасли 30 лет, занимал руководящие должности в колейном хозяйстве. Под его руководством Укрзализница активно развивала переходы с странами ЕС и расширяла железнодорожную сеть колеи 1435 мм (TEN-T). Также он наладил оперативное восстановление железнодорожной инфраструктуры после вражеских обстрелов.

Евгений Шрамко продолжит отвечать за вертикаль ремонтов и производства. Под его руководством в компании была создана единая бизнес-структура «УЗ Вагон-Сервис», которая отвечает за направление вагоноремонтных услуг, координируется работа локомотиворемонтных и других производственных подразделений. Были осуществлены инвестиции в новые технологии ремонтов, начато активное освоение новой продукции, в частности в рамках импортозамещения. Это позволило повысить производственные показатели и оптимизировать затраты. Евгений Шрамко продолжит трансформацию функции и максимальное наращивание операционной эффективности направления, повышение производительности.

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