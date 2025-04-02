В Украине запретили рекламу азартных игр, но есть исключения

С 1 апреля в Украине начал действовать закон, который ограничивает рекламу и спонсорство азартных игр. Однако пока применяются лишь отдельные его положения. Об этом сообщает dev.ua.
Согласно новому законодательству, индустрию азартных игр будет контролировать новый орган - ПлейСити, который заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подлежащую ликвидации. Основные изменения включают внедрение системы контролируемой игры и блокировку нелегальных игорных веб-сайтов и мобильных приложений.
Реклама под строгими ограничениями
Реклама азартных игр полностью запрещена, за исключением следующих случаев:
Также вводится запрет на спонсорство, кроме поддержки спортивных мероприятий. Запрещено привлекать к рекламе военнослужащих, волонтеров, публичных лиц, использовать военную тематику и предлагать бесплатные бонусы игрокам.
Дополнительные ограничения для игорного бизнеса
Закон также предусматривает:
Лотереи попали под большинство ограничений, установленных для азартных игр. Внедряются требования по репутации владельцев и связям со страной-агрессором.
Закон устанавливает лимиты на расходы и время игры, обязательные перерывы и проведение контрольных закупок с видеофиксацией.
Документ № 4116-IX подписан Президентом Владимиром Зеленским. Напомним, Кабмин возложил на Министерство цифровой трансформации функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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