В Украине запретили рекламу азартных игр, но есть исключения

В Украине вступил в силу закон о запрете рекламы азартных игр.

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С 1 апреля в Украине начал действовать закон, который ограничивает рекламу и спонсорство азартных игр. Однако пока применяются лишь отдельные его положения. Об этом сообщает dev.ua.

Согласно новому законодательству, индустрию азартных игр будет контролировать новый орган - ПлейСити, который заменит Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подлежащую ликвидации. Основные изменения включают внедрение системы контролируемой игры и блокировку нелегальных игорных веб-сайтов и мобильных приложений.

Реклама под строгими ограничениями

Реклама азартных игр полностью запрещена, за исключением следующих случаев:

на телевидении и радио в ночное время (с 23:00 до 06:00);

в медиа, рассчитанных на лиц старше 21 года;

на онлайн-платформах и поисковых системах с целевой аудиторией 21+.

Также вводится запрет на спонсорство, кроме поддержки спортивных мероприятий. Запрещено привлекать к рекламе военнослужащих, волонтеров, публичных лиц, использовать военную тематику и предлагать бесплатные бонусы игрокам.

Дополнительные ограничения для игорного бизнеса

Закон также предусматривает:

блокировку нелегальных веб-сайтов;

запрет получения лицензий для компаний с налоговыми долгами;

обязательные денежные расчеты через банковские счета;

ограничение ставок в кредит.

Лотереи попали под большинство ограничений, установленных для азартных игр. Внедряются требования по репутации владельцев и связям со страной-агрессором.

Закон устанавливает лимиты на расходы и время игры, обязательные перерывы и проведение контрольных закупок с видеофиксацией.

Документ № 4116-IX подписан Президентом Владимиром Зеленским. Напомним, Кабмин возложил на Министерство цифровой трансформации функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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