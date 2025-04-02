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В Україні заборонили рекламу азартних ігор, але є винятки

17:18, 2 квітня 2025
В Україні набув чинності закон про заборону реклами азартних ігор.
В Україні заборонили рекламу азартних ігор, але є винятки
Фото ілюстративне
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З 1 квітня в Україні почав діяти закон, який обмежує рекламу та спонсорство азартних ігор. Однак наразі застосовуються лише окремі його положення. Про це повідомляє dev.ua.

Згідно з новим законодавством, індустрію азартних ігор контролюватиме новий орган — ПлейСіті, який замінить Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), що підлягає ліквідації. Основні зміни включають впровадження системи контрольованої гри та блокування нелегальних гральних вебсайтів і мобільних додатків.

Реклама під суворими обмеженнями

Рекламу азартних ігор повністю заборонено, за винятком таких випадків:

  • на телебаченні та радіо в нічний час (з 23:00 до 06:00);
  • у медіа, розрахованих на осіб старше 21 року;
  • на онлайн-платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією 21+.

Також вводиться заборона на спонсорство, крім підтримки спортивних заходів. Заборонено залучати до реклами військовослужбовців, волонтерів, публічних осіб, використовувати воєнну тематику та пропонувати безплатні бонуси гравцям.

Додаткові обмеження для грального бізнесу

Закон також передбачає:

  • блокування нелегальних вебсайтів;
  • заборону отримання ліцензій для компаній із податковими боргами;
  • обов’язкові грошові розрахунки через банківські рахунки;
  • обмеження ставок у кредит.

Лотереї потрапили під більшість обмежень, встановлених для азартних ігор. Впроваджуються вимоги щодо репутації власників та зв’язків з країною-агресором.

Закон встановлює ліміти на витрати та час гри, обов’язкові перерви та проведення контрольних закупок із відеофіксацією.

Документ № 4116-IX підписаний Президентом Володимиром Зеленським. Нагадаємо, Кабмін поклав на Міністерство цифрової трансформації функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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КРАІЛ

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