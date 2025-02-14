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На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор

19:30, 14 лютого 2025
Мінцифри виступатиме у колишній ролі КРАІЛ.
На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор
Фото: ukranews
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Кабмін поклав на Міністерство цифрової трансформації функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Так, 14 лютого уряд вирішив доповини Положення про Міністерство цифрової трансформації нормами щодо покладення на Мінцифри завдань та повноважень із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Також передано частину бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів для Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 2025 рік за програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей» за загальним фондом державного бюджету в сумі 14,34 млн. Мінцифри на програму «Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у січні підписав Закон № 4116-IX, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

На заміну фактичним перевіркам, як інструмент контролю, запроваджується контрольована гра.

В законі також йдеться про блокування нелегальних веб-сайтів та посилення вимог до організаторів ігор.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначать міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей. 

Автор: Наталя Мамченко

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Міністерство цифрової трансформації КРАІЛ

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На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор

Мінцифри виступатиме у колишній ролі КРАІЛ.

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