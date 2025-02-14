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У Києві фіксують приватні авто з перепустками на комендантську годину — почалась перевірка

18:48, 14 лютого 2025
У Києві перевіряють випадки зловживання перепустками під час комендантської години.
У Києві фіксують приватні авто з перепустками на комендантську годину — почалась перевірка
Фото: Telegram / Тимур Ткаченко
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У Києві помітили автомобілі, які не є спецтранспортом, але мають перепустки для руху під час комендантської години. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ініційовано перевірку цих випадків.

Зокрема, активісти звернули увагу на звичайні приватні автомобілі, які пересуваються містом вночі за допомогою перепусток. Їхні власники не мають жодного стосунку до підприємств чи організацій, що мають обґрунтовану потребу переміщатися під час комендантської години.

Тимур Ткаченко розповів, що деякі з зафіксованих документів мають унікальні номери, і доручив перевірити, хто та на яких підставах видав ці перепустки. Він наголосив, що за розпорядженням КМВА дозвіл на їх видачу має обмежене коло осіб.

«У зафіксованих випадках виявилось, що пропускні документи видані по квоті КМДА, де заступники голови КМДА мають відповідні повноваження. Історії зі зловживаннями, пов'язаними з пропускними документами, траплялися й раніше. Але кілька разів вживалися заходи в межах нашого гарнізону, щоб обрізати нечесні схеми. Бачу, що поки успіху в цьому питанні немає», — зазначив Ткаченко.

Він також підкреслив, що безконтрольність у видачі таких документів може призвести до серйозних ризиків. Вони можуть потрапити до рук диверсантів або ворожих агентів, що створює загрозу для безпеки міста.

«Питання не лише в тому, що хтось міг без потреби отримати право нехтувати режимом комендантської години. На цьому можуть бути зав'язані корупційні схеми. Але найважливіше. Безконтрольність є ризиком. Документи можуть опинитися в руках диверсантів, представників ворожих спеціальних служб. Скоїти злочин проти нашої безпеки вночі, коли ніхто не бачить, набагато легше. Цими ризиками займатиметься Служба безпеки України», - констатував він.

Служба безпеки України та група «Прозорість і підзвітність» працюватимуть над усуненням корупційних ризиків у процедурі видачі перепусток.

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Київ документи комендантська година авто

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