Суд притягнув до відповідальності мати школяра за те, що її син ображав однокласників

Школяр булив однокласників і застосовував фізичне насильство.

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Вінницький апеляційний суд залишив у силі постанову міського суду, якою жительку Вінниці визнано винною в ухиленні від виховання сина. Відповідно до рішення, жінка має сплатити штраф у розмірі 850 гривень. Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час апеляційного розгляду вона наполягала на скасуванні постанови суду першої інстанції та закритті провадження, заявляючи, що її син булінгу не вчиняв. За її словами, навпаки, саме він став жертвою цькування з боку однокласників.

Однак матеріали справи свідчать про інше: учень одного з вінницьких ліцеїв систематично ображав однокласників і застосовував фізичне насильство. Ці факти підтверджено протоколом та опитуваннями дітей і їхніх батьків.

«Причиною такої поведінки дитини є позиція матері, яка не реагує на поради щодо необхідності роботи з психологом і відмовляється співпрацювати з працівниками ліцею», – зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення.

Враховуючи всі обставини, апеляційний суд дійшов висновку: рішення суду першої інстанції – обґрунтоване: 39-річна жінка ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, що, зрештою, і призвело до булінгу з боку її сина (справа №127/40415/24).

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