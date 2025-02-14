Суд привлек к ответственности мать школьника за то, что ее сын оскорблял одноклассников

Школьник булил одноклассников и применял физическое насилие.

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Винницкий апелляционный суд оставил в силе постановление городского суда, которым жительница Винницы признана виновной в уклонении от воспитания сына. Согласно решению женщина должна заплатить штраф в размере 850 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Во время апелляционного разбирательства она настаивала на отмене постановления суда первой инстанции и закрытии производства, заявляя, что ее сын буллинга не совершал. По ее словам, напротив, именно он стал жертвой травли со стороны одноклассников.

Однако материалы дела свидетельствуют о другом: ученик одного из винницких лицеев систематически оскорблял одноклассников и применял физическое насилие. Эти факты подтверждены протоколом и опросом детей и их родителей.

«Причиной такого поведения ребенка является позиция матери, которая не реагирует на советы по необходимости работы с психологом и отказывается сотрудничать с работниками лицея», – говорится в протоколе об административном правонарушении.

Учитывая все обстоятельства, апелляционный суд пришел к выводу: решение суда первой инстанции – обоснованное: 39-летняя женщина уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей, что в конечном счете и привело к буллингу со стороны ее сына (дело №127/40415/24).

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