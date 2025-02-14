Лица офицерского состава, которые увольняются с военной службы в течение 5 лет после окончания заведения высшего образования, будут возмещать расходы государству

Правительство внесло изменения в порядок возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях.

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Кабмин на заседании 14 февраля внес изменения в постановление КМУ от 12.07.2006 № 964 «Об утверждении Порядка возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях».

Предусмотрено, среди прочего, возмещение курсантами расходов государству в случае:

досрочного расторжения контракта в связи с прекращением гражданства Украины,

и в случае отказа от дальнейшего прохождения военной службы на должностях лиц сержантского, старшинского состава или офицерского состава после окончания учреждения профессионального высшего военного и высшего военного образования,

а также лицами офицерского состава, которые увольняются с военной службы в течение пяти лет (десяти лет – для лиц офицерского состава, овладевших специальностями летного состава авиации) после окончания высшего образования в мирное время, во время проведения мобилизации и действия военного положения.

Изменения внесены в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Украины, законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О высшем образовании».

Автор: Наталя Мамченко

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