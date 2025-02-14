Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

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Кабмін на засіданні 14 лютого вніс зміни до постанови КМУ від 12.07.2006 № 964 «Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти».

Передбачено, серед іншого, відшкодування курсантами витрат державі у разі:

дострокового розірвання контракту у зв’язку з припиненням громадянства України,

та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб сержантського, старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу фахової передвищої військової та вищої військової освіти,

а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом пʼяти років (десяти років – для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення закладу вищої освіти в мирний час, під час проведення мобілізації та дії воєнного стану.

Зміни внесені з метою приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України, законами «Про військовий обовʼязок і військову службу» та «Про вищу освіту».

Автор: Наталя Мамченко

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