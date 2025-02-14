Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

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Кабмін 14 лютого вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.

Цими змінами передбачено, зокрема, що інструктори, які проводять базову підготовку, визначаються з числа учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією РФ проти України.

Автор: Наталя Мамченко

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