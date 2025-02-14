У Рівному затримали рекетирів, які вимагали «неіснуючий» борг у чоловіка

У Рівному викрили банду, яка вимагала неіснуючий борг у мешканця. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Як стало відомо, трьом жителям оголосили підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.
З’ясовано, що торік 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші. З часом борг чоловік віддав, але позичальник безпідставно нарахував «відсотки» і почав вимагати повернення 3 000 доларів США надуманого боргу.
Коли чоловік не віддав гроші за першою вимогою – позичальник залучив ще двох знайомих і почав погрожувати боржнику.
Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості, забрали автівку, яку потім, щоправда, повернули та винесли особисті речі потерпілого з гаража для їх подальшої реалізації в рахунок боргу.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюється їх причетність до скоєння інших злочинів.
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