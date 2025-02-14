Практика судів
  1. В Україні

У Рівному затримали рекетирів, які вимагали «неіснуючий» борг у чоловіка

23:35, 14 лютого 2025
45-річний житель Рівного повернув позичені гроші, проте позичальник безпідставно вимагав додаткові 3 000 доларів, а після відмови залучив двох знайомих і почав погрожувати боржнику.
У Рівному затримали рекетирів, які вимагали «неіснуючий» борг у чоловіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному викрили банду, яка вимагала неіснуючий борг у мешканця. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Як стало відомо, трьом жителям оголосили підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

З’ясовано, що торік 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші. З часом борг чоловік віддав, але позичальник безпідставно нарахував «відсотки» і почав вимагати повернення 3 000 доларів США надуманого боргу.

Коли чоловік не віддав гроші за першою вимогою – позичальник залучив ще двох знайомих і почав погрожувати боржнику.

Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості, забрали автівку, яку потім, щоправда, повернули та винесли особисті речі потерпілого з гаража для їх подальшої реалізації в рахунок боргу.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюється їх причетність до скоєння інших злочинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор

Мінцифри виступатиме у колишній ролі КРАІЛ.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області