Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним лише після узгодження плану завершення війни зі США і ЄС

17:55, 14 лютого 2025
За словами Президента України, зустріч з Путіним можливе лише при наявності спільного плану з США та Європою.
Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним лише після узгодження плану завершення війни зі США і ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися лише з одним росіянином —Володимиром Путіним. Однак така зустріч відбудеться лише за умови, що Україна, Сполучені Штати та Європа матимуть спільний план для завершення війни.

«Я зустрінусь лише з одним росіянином – з Путіним. Лише тоді, коли в нас з Трампом і Європою буде спільний план, щоб закінчити війну. Тільки за цієї умови я буду зустрічатися Путіним. Не буде якихось інших платформ з компромісами», — зазначив Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський заявив – якщо двері Альянсу залишаться зачиненими, Україна має побудувати НАТО на своїй території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС путін Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС

Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва