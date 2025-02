Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним лише після узгодження плану завершення війни зі США і ЄС

За словами Президента України, зустріч з Путіним можливе лише при наявності спільного плану з США та Європою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися лише з одним росіянином —Володимиром Путіним. Однак така зустріч відбудеться лише за умови, що Україна, Сполучені Штати та Європа матимуть спільний план для завершення війни.

«Я зустрінусь лише з одним росіянином – з Путіним. Лише тоді, коли в нас з Трампом і Європою буде спільний план, щоб закінчити війну. Тільки за цієї умови я буду зустрічатися Путіним. Не буде якихось інших платформ з компромісами», — зазначив Зеленський під час панелі Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Володимир Зеленський заявив – якщо двері Альянсу залишаться зачиненими, Україна має побудувати НАТО на своїй території.

