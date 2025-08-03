Спека на роботі: коли можна скоротити робочий день і як це оформити — роз’яснення

Літні місяці часто приносять сильну спеку, яка може становити ризик для здоров’я працівників і впливати на їхню працездатність. У Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, як діяти роботодавцям у разі перевищення температурних норм на робочих місцях.
Коли варто скорочувати тривалість робочого дня?
Згідно із санітарними нормами, допустимі межі температури на робочому місці:
Якщо температура повітря перевищує ці норми, роботодавець зобов’язаний:
Як правильно оформити скорочення робочого дня?
Для впровадження змін необхідно видати наказ, яким визначається зміна режиму роботи на період спеки.
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