Спека на роботі: коли можна скоротити робочий день і як це оформити — роз’яснення

Законодавство України передбачає можливість коригування умов праці за високих температур.

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Літні місяці часто приносять сильну спеку, яка може становити ризик для здоров’я працівників і впливати на їхню працездатність. У Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, як діяти роботодавцям у разі перевищення температурних норм на робочих місцях.

Коли варто скорочувати тривалість робочого дня?

Згідно із санітарними нормами, допустимі межі температури на робочому місці:

28°C — для офісних працівників;

26°C і нижче — для тих, хто виконує фізичну роботу (залежно від навантаження).

Якщо температура повітря перевищує ці норми, роботодавець зобов’язаний:

вжити заходів для зменшення навантаження;

забезпечити працівників питною водою, вентиляцією;

розглянути скорочення робочого дня або гнучкий графік.

Як правильно оформити скорочення робочого дня?

Для впровадження змін необхідно видати наказ, яким визначається зміна режиму роботи на період спеки.

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