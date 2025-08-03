Жара на работе: когда можно сократить рабочий день и как это оформить — разъяснение

Летние месяцы часто приносят сильную жару, которая может представлять риск для здоровья работников и влиять на их работоспособность. В Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, как должны действовать работодатели в случае превышения температурных норм на рабочих местах.
Когда стоит сокращать продолжительность рабочего дня?
Согласно санитарным нормам, допустимые пределы температуры на рабочем месте составляют:
Если температура воздуха превышает эти нормы, работодатель обязан:
Как правильно оформить сокращение рабочего дня?
Для внедрения изменений необходимо издать приказ, которым определяется изменение режима работы на период жары.
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