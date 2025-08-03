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Жара на работе: когда можно сократить рабочий день и как это оформить — разъяснение

08:13, 3 августа 2025
Законодательство Украины предусматривает возможность корректировки условий труда при высоких температурах.
Жара на работе: когда можно сократить рабочий день и как это оформить — разъяснение
Источник фото: Getty Images
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Летние месяцы часто приносят сильную жару, которая может представлять риск для здоровья работников и влиять на их работоспособность. В Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, как должны действовать работодатели в случае превышения температурных норм на рабочих местах.

Когда стоит сокращать продолжительность рабочего дня?

Согласно санитарным нормам, допустимые пределы температуры на рабочем месте составляют:

  • 28°C — для офисных работников;
  • 26°C и ниже — для тех, кто выполняет физическую работу (в зависимости от нагрузки).

Если температура воздуха превышает эти нормы, работодатель обязан:

  • принять меры для снижения нагрузки;
  • обеспечить работников питьевой водой, вентиляцией;
  • рассмотреть сокращение рабочего дня или гибкий график.

Как правильно оформить сокращение рабочего дня?

Для внедрения изменений необходимо издать приказ, которым определяется изменение режима работы на период жары.

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Гоструда

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