Зеленский заявил, что встретится с Путиным только после согласования плана завершения войны с США и ЕС

По словам Президента Украины, встреча с Путиным возможна только при наличии совместного плана с США и Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться только с одним россиянином - Владимиром Путиным. Однако такая встреча состоится только при условии, что Украина, Соединенные Штаты и Европа будут иметь общий план для завершения войны.

«Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным. Только тогда, когда у нас с Трампом и Европой будет общий план, чтобы закончить войну. Только при этом условии я буду встречаться с Путиным. Не будет каких-то других платформ с компромиссами», - отметил Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of U.S. - Ukraine Security Cooperation.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что США никогда не видели Украину в НАТО. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский заявил - если двери Альянса останутся закрытыми, Украина должна построить НАТО на своей территории.

