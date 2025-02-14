В Ровно задержали рэкетиров, требовавших «несуществующий» долг у мужчины

45-летний житель Ровно вернул заемные деньги, однако заемщик безосновательно требовал дополнительные 3 000 долларов, а после отказа привлек двух знакомых и начал угрожать должнику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно разоблачили банду, требовавшую несуществующий долг у жителя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, трем жителям объявили подозрение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Выяснено, что в прошлом году 45-летний житель одолжил своему знакомому деньги. Со временем долг мужчина отдал, но заемщик безосновательно насчитал «проценты» и потребовал возвращения 3 000 долларов США надуманного долга.

Когда мужчина не отдал деньги по первому требованию – заемщик привлек еще двух знакомых и начал угрожать должнику.

Они несколько раз встречались с мужем, избивали его, угрожали ограничить доступ к недвижимости, забрали автомобиль, который затем, правда, вернули и вынесли личные вещи потерпевшего из гаража для их дальнейшей реализации в счет долга.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.