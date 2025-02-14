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В Ровно задержали рэкетиров, требовавших «несуществующий» долг у мужчины

23:35, 14 февраля 2025
45-летний житель Ровно вернул заемные деньги, однако заемщик безосновательно требовал дополнительные 3 000 долларов, а после отказа привлек двух знакомых и начал угрожать должнику.
В Ровно задержали рэкетиров, требовавших «несуществующий» долг у мужчины
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В Ровно разоблачили банду, требовавшую несуществующий долг у жителя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, трем жителям объявили подозрение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Выяснено, что в прошлом году 45-летний житель одолжил своему знакомому деньги. Со временем долг мужчина отдал, но заемщик безосновательно насчитал «проценты» и потребовал возвращения 3 000 долларов США надуманного долга.

Когда мужчина не отдал деньги по первому требованию – заемщик привлек еще двух знакомых и начал угрожать должнику.

Они несколько раз встречались с мужем, избивали его, угрожали ограничить доступ к недвижимости, забрали автомобиль, который затем, правда, вернули и вынесли личные вещи потерпевшего из гаража для их дальнейшей реализации в счет долга.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. В настоящее время устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

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прокуратура Ровно

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