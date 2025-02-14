Инструкторы, которые будут проводить базовую военную подготовку, будут определяться из числа участников боевых действий

Правительство внесло изменения в Порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки.

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Кабмин 14 февраля внес изменения в Порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Этими изменениями предусмотрено, в частности, что инструкторы, проводящие базовую подготовку, определяются из числа участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районе и в период проведения антитеррористической операции, вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их воплощения, находясь конкретно в районах и в период воплощения указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты сохранности населения и интересов страны в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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