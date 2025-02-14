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В Киеве фиксируют частные авто с пропусками на комендантский час – началась проверка

18:48, 14 февраля 2025
В Киеве проверяют случаи злоупотребления пропусками во время комендантского часа.
В Киеве фиксируют частные авто с пропусками на комендантский час – началась проверка
Фото: Telegram / Тимур Ткаченко
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В Киеве заметили автомобили, которые не являются спецтранспортом, но имеют пропуска для движения во время комендантского часа. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что инициирована проверка этих случаев.

В частности, активисты обратили внимание на обычные частные автомобили, которые передвигаются по городу ночью с помощью пропусков. Их владельцы не имеют никакого отношения к предприятиям или организациям, которые имеют обоснованную потребность перемещаться во время комендантского часа.

Тимур Ткаченко рассказал, что некоторые из зафиксированных документов имеют уникальные номера, и поручил проверить, кто и на каких основаниях выдал эти пропуска. Он отметил, что по распоряжению КГВА разрешение на их выдачу имеет ограниченный круг лиц.

«В зафиксированных случаях оказалось, что пропускные документы выданы по квоте КГГА, где заместители председателя КГГА имеют соответствующие полномочия. Истории со злоупотреблениями, связанными с пропускными документами, случались и раньше. Но несколько раз принимались меры в пределах нашего гарнизона, чтобы обрезать нечестные схемы. Вижу, что пока успеха в этом вопросе нет», - отметил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что бесконтрольность в выдаче таких документов может привести к серьезным рискам. Они могут попасть в руки диверсантов или вражеских агентов, что создает угрозу для безопасности города.

«Вопрос не только в том, что кто-то мог без надобности получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы. Но самое важное. Бесконтрольность является риском. Документы могут оказаться в руках диверсантов, представителей вражеских специальных служб. Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины», - констатировал он.

Служба безопасности Украины и группа «Прозрачность и подотчетность» будут работать над устранением коррупционных рисков в процедуре выдачи пропусков.

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Киев документы комендантский час авто

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