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На Минцифры вместо КРАИЛ возложили функции по обеспечению реализации госполитики в сфере азартных игр

19:30, 14 февраля 2025
Минцифры будет выступать в прежней роли КРАИЛ.
На Минцифры вместо КРАИЛ возложили функции по обеспечению реализации госполитики в сфере азартных игр
Фото: ukranews
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Кабмин возложил на Министерство цифровой трансформации функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Так, 14 февраля правительство решило дополнения Положения о Министерстве цифровой трансформации нормами по возложению на Минцифры задач и полномочий по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Также передана часть бюджетных назначений, предусмотренных Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета Министров для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на 2025 год по программе «Руководство и управление в сфере регулирования азартных игр и лотерей» по общему фонду государственного бюджета в сумме 14,34 млн грн Минцифры на программу цифровой трансформации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в январе подписал Закон №4116-IX, предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

На смену фактическим проверкам, как инструмент контроля, вводится контролируемая игра.

В законе также говорится о блокировании нелегальных веб-сайтов и ужесточении требований к организаторам игр.

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 г. будет создан новый уполномоченный орган, а также определят министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Автор: Наталя Мамченко

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Министерство цифровой трансформации КРАИЛ

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