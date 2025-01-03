Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4116-IX, який передбачає, зокрема, заборону реклами азартних ігор (крім обмеженого переліку дозволених способів) та заборону спонсорства (крім спонсорства спорту) — законопроект № 9256-д. Він також передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
На заміну фактичним перевіркам, як інструмент контролю, запроваджується контрольована гра.
В законі також йдеться про блокування нелегальних вебсайтів та посилення вимог до організаторів ігор.
Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган, а також визначать міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет Ради підтримав обмеження реклами азартних ігор та ліквідацію КРАІЛ.
Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою.
20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.
Додамо, спортсмени і надалі можуть рекламувати азартні ігри.
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