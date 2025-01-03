У Варшаві фермери перекрили дороги та протестують через імпорт з України

Фермери проти українського імпорту і нових економічних угод.

Фото: Polsat News

У Варшаві фермери розпочали акцію протесту, яка триватиме до кінця дня 3 січня. Основною причиною протесту є імпорт сільськогосподарської продукції з України. Як повідомляє Polsat News, акція почалася перед представництвом Європейської Комісії, після чого протестувальники пройшли центральними вулицями столиці і планують дістатися до Національного театру, де відбудуться урочистості з нагоди початку головування Польщі в Раді ЄС.

Мітингувальники заявили, що залишаться на вулицях Варшави до 23:00. Водночас столична поліція попередила про можливі блокування доріг та зміни в розкладі громадського транспорту. Крім того, поліція заборонила в'їзд сільськогосподарських тракторів у центр міста.

Слоган протесту «5 x стоп» охоплює кілька важливих питань: угоду Меркосур, «Зелену угоду», імпорт з України, знищення польських лісів і полювання, а також наслідки для польської економіки.

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