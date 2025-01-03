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В Україні розширили категорії Захисників та Захисниць, які можуть отримати пенсію – підписано закон

17:00, 3 січня 2025
Закон поширює пенсійне забезпечення також на осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з протидією агресії рф, а також на членів сімей цих осіб.
В Україні розширили категорії Захисників та Захисниць, які можуть отримати пенсію – підписано закон
Фото: ukrinform.com
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 4157-ІХ щодо пенсійного забезпечення учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України — законопроект 11116.

Закон:

- поширює пенсійне забезпечення також на осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з протидією агресії рф, а також на членів сімей цих осіб;

- надає права на призначення дострокової пенсії за віком особам з інвалідністю внаслідок війни з числа вищезазначених осіб.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ. Він передбачає право на достроковий вихід на пенсію для:

• осіб, які з 24 лютого до 25 березня 2022 року брали участь у захисті України, зокрема у складі добровольчих формувань.
• постраждалих і членів сімей загиблих під час таких заходів.

Зокрема документ вносить зміни до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими передбачити:

1) поширення умов, норм і порядку пенсійного забезпечення, встановлених Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, також на осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, у період дії воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, а також на членів сімей цих осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання;

2) надання права на призначення дострокової пенсії за віком особам з інвалідністю внаслідок війни з числа вищезазначених осіб, а також учасникам бойових дій, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» або у складі добровольчих формувань брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, - після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Право на призначення дострокової пенсії за віком поширюватиметься також на дружин (чоловіків), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьків, яким надано статус сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з числа таких осіб.

На думку авторів документу, він дозволить врегулювати питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, в частині призначення їм пенсій.

Разом з тим, як зазначив у своєму висновку профільний комітет з питань соціальної політики, Міністерство фінансів України законопроект не підтримує та зазначає, що його реалізація матиме вплив на показники державного бюджету.

Зокрема, за словами Мінфіну, реалізація акта потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету на пенсійне забезпечення, які у Державному бюджеті України на 2024 рік не передбачено (відповідно до пояснювальної записки додаткові видатки становитимуть близько 1,6 млн грн на місяць).

Також Міністерство фінансів зауважує, що запропоновані зміни не узгоджуються з положеннями Меморандуму з МВФ про економічну та фінансову політику.

Зокрема МВФ вимагає утримання від запровадження нових спеціальних чи пільгових пенсій та нових дискреційних підвищень виплат.

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