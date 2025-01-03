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У НАЗК пояснили, за якої умови працює часткове автозаповнення чернетки декларації після кібератаки на реєстри

17:06, 3 січня 2025
НАЗК тимчасово призупинило роботу функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції.
У НАЗК пояснили, за якої умови працює часткове автозаповнення чернетки декларації після кібератаки на реєстри
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Національне агентство з питань запобігання корупції з 11 жовтня запровадило можливість часткового автоматизованого перенесення окремої інформації з державних реєстрів та баз даних до форми декларації.

Однак, як зауважили у НАЗК, у зв’язку із масштабною кібератакою на реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції України, та до яких Національне агентство має автоматизований доступ, декларанти наразі не можуть сформувати довідку «Дані для декларації».

Відтак, НАЗК тимчасово призупинило роботу функції «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції України та обміну їх даних з іншими реєстрами.

При цьому у Агентстві зауважили, якщо ви сформували довідки «Дані для декларації» за 2021 та 2022 роки після 11 жовтня або маєте сформовану довідку за 2023 рік (незалежно від дати формування), то можете скористатися функцією «Автозаповнення» чернетки декларації для заповнення декларацій за ці періоди.

Разом з тим, в Реєстрі декларацій доступна функція «Створити нову декларацію на основі цієї», тобто надається можливість декларанту створити чернетку декларації на основі декларації, поданої за певний звітний період.

«Тому чернетку щорічної декларації за 2024 рік можна частково автозаповнити шляхом перенесення даних із декларації, поданої за 2023 рік, актуалізувавши і доповнивши даними станом на 31 грудня 2024 року», - зазначили у НАЗК.

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