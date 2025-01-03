Чи розсилають українцям в Польщі повістки, – відповів посол

Українці в Польщі не отримували повісток – офіційне спростування підроблених документів.

Фото: Getty Images

В мережі з'явилася інформація про те, що українці, які перебувають у Польщі, отримали повістки від нібито польських органів, проте ця інформація виявилася неправдивою. Як повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі каналу «Ми — Україна», Управління у справах іноземців не надсилало жодних повісток військовозобов'язаним українським чоловікам.

За словами посла, листи, що містили виклики до військової служби, нібито від Управління, є підробленими. У цих фальшивих повістках зазначалася кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації та загроза екстрадиції. Польські органи також підтвердили факт фальсифікації документів.

«Зрозуміло, що це чітка спроба створити суспільний наратив про ті чи інші дії органів влади, які нібито не відповідають інтересам громадян», — заявив Боднар, підкреслюючи, що така інформація не відповідає дійсності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.