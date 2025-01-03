Зеленський підписав закон, який врегульовує статус домедичної допомоги для військових

Закон впроваджує термін «тактична догоспітальна допомога».

Фото: armyinform.com.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 4068-IX, який врегульовує статус домедичної допомоги для військових — законопроект 11423.

Закон впроваджує термін «тактична догоспітальна допомога». Це надасть можливість військовослужбовцям, які не мають медичної освіти, надавати домедичну допомогу у розширеному форматі, що включатиме проведення медичних інтервенцій і застосування лікарських засобів.

Окрім цього, визначається правовий статус та діяльність бойових медиків, які не мають профільної освіти.

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