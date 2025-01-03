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Верховний Суд уточнив строки для оголошення осіб померлими в результаті воєнних дій

16:48, 3 січня 2025
Особа може бути оголошена судом померлою через 6 місяців від дня завершення активних бойових дій на місці її ймовірної загибелі.
Верховний Суд уточнив строки для оголошення осіб померлими в результаті воєнних дій
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Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок оголошення особи померлою внаслідок воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може на підставі ч. 2 ст. 46 ЦК України оголосити фізичну особу померлою не раніше спливу шести місяців від дня закінчення активних бойових дій на місці ймовірної загибелі фізичної особи або від дня настання події, за якої відбулася загибель фізичної особи, якщо така подія хоча і є наслідком воєнних дій, проте сталася не на території ведення активних бойових дій.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду.

Заявниця 1 листопада 2022 року звернулася до суду із заявою, в якій просила оголосити померлим її сина, що був добровольцем добровольчого формування й загинув, коли ніс службу на території ТРЦ м. Києва, по якому в ніч із 20 на 21 березня 2022 року збройні сили рф завдали ракетного удару.

Суд першої інстанції заяву задовольнив. Суд апеляційної інстанції змінив резолютивну частину рішення суду першої інстанції, зазначивши дату смерті особи: 20 березня 2022 року.

ВП ВС змінила мотивувальні частини рішень судів попередніх інстанцій, вказавши, що в ч. 2 ст. 46 ЦК України законодавець навів дві спеціальні норми: «фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій» (речення перше) та «з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців» (речення друге).

Велика Палата ВС врахувала, що приписи ч. 2 ст. 46 ЦК України пов’язують оголошення фізичної особи померлою у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, а не у зв’язку з воєнним станом як таким. Тому немає підстав пов’язувати початок перебігу строків, зазначених у ч. 2 ст. 46 ЦК України, із введенням, припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні.

Речення друге ч. 2 ст. 46 ЦК України не конкретизує обставин, за яких суд може застосувати скорочений шестимісячний строк замість дворічного, вказаного в реченні першому цієї частини. Водночас суд може послатися на шестимісячний строк у разі наявності істотних підстав для припущення, що фізична особа загинула внаслідок воєнних дій, збройного конфлікту, і без обґрунтованих підстав очікувати, що з часом обставини зміняться або з’являться нові дані щодо місцезнаходження цієї особи.

Словосполучення «від дня закінчення воєнних дій», особливо в контексті широкомасштабної збройної агресії рф проти України, потрібно розуміти як визначення строку тривалістю шість місяців, який потрібно обраховувати передусім від дня закінчення активних бойових дій на певній території України.

Це дозволятиме надати правову охорону людям, які постраждали від війни та в яких у зв’язку з вірогідною смертю зниклої фізичної особи виникають певні цивільні права та правомірні інтереси, і забезпечуватиме правову справедливість.

Конкретні воєнні дії мають територіальну і часову характеристики. Джерелом офіційної інформації про ці характеристики є Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, який суди можуть використовувати для визначення часових характеристик ведення воєнних дій на конкретній території України.

Велика Палата ВС звернула увагу, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може розпочати відлік шестимісячного строку для оголошення особи померлою від дня настання події, яка спричинила загибель фізичної особи, у разі якщо ця подія відбулася за межами території ведення активних бойових дій, проте є наслідком воєнних дій.

Водночас суди першої та апеляційної інстанцій неправильно встановили початок перебігу шестимісячного строку, зазначеного в реченні другому ч. 2 ст. 46 ЦК України з моменту можливої смерті добровольця 20 березня 2022 року.

Відповідно до наказу № 309 територією активних бойових дій була вся територія м. Києва з 24 лютого до 30 квітня 2022 року.

Отже, саме з 30 квітня 2022 року має обраховуватися початок шестимісячного строку, зазначеного в реченні другому ч. 2 ст. 46 ЦК України як дата закінчення активних бойових дій на території м. Києва.

Постанова ВП ВС від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22.

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Верховний Суд війна Велика Палата Верховного Суду

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