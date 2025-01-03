Зеленський підписав закон про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж під час воєнного стану

Документ забороняє демонтаж електронних комунікаційних мереж під час надзвичайних ситуацій, надзвичайного або воєнного стану, крім випадків за рішенням постачальника чи суду.

Фото: pmg.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4150-IX про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану — законопроект №9593.

Рішення ухвалено з метою забезпечення безперервного надання електронних комунікаційних послуг населенню, органам влади та об’єктам критичної інфраструктури.

При цьому, актом передбачено, що демонтаж можливий лише за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж або послуг чи за рішенням суду.

Окрім того, законом прискорюється процедура розміщення технічних засобів електронних комунікацій для забезпечення зв’язком підрозділів ЗСУ.

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