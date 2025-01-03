Зеленский подписал закон о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей во время военного положения

Документ запрещает демонтаж электронных коммуникационных сетей во время чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного или военного положения, кроме случаев по решению поставщика или суда.

Фото: pmg.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4150-IX о запрете демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций и военного положения – законопроект №9593.

Решение было принято с целью обеспечения непрерывного предоставления электронных коммуникационных услуг населению, органам власти и объектам критической инфраструктуры.

При этом актом предусмотрено, что демонтаж возможен только по решению поставщика электронных коммуникационных сетей или услуг или по решению суда.

Законом ускоряется процедура размещения технических средств электронных коммуникаций для обеспечения связью подразделений ВСУ.

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