Верховный Суд уточнил сроки для объявления лиц умершими в результате военных действий

Лицо может быть объявлено судом умершим через 6 месяцев со дня завершения активных боевых действий на месте его вероятной гибели.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок объявления лица умершим в результате военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может на основании ч. 2 ст. 46 ГК Украины объявить физическое лицо умершим не ранее истечения шести месяцев со дня окончания активных боевых действий на месте вероятной гибели физического лица или со дня наступления события, при котором произошла гибель физического лица, если такое событие хотя и является следствием военных действий, однако произошло не на территории ведения активных боевых действий.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда.

Заявительница 1 ноября 2022 года обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим ее сына, который был добровольцем добровольческого формирования и погиб, когда нес службу на территории ТРЦ г. Киева, по которому в ночь с 20 на 21 марта 2022 года вооруженные силы рф нанесли ракетный удар.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил. Суд апелляционной инстанции изменил резолютивную часть решения суда первой инстанции, указав дату смерти лица: 20 марта 2022 года.

БП ВС изменила мотивировочные части решений судов предыдущих инстанций, указав, что в ч. 2 ст. 46 ГК Украины законодатель привел две специальные нормы: «физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий» (предложение первое) и „с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев“ (предложение второе).

Большая Палата ВС учла, что предписания ч. 2 ст. 46 ГК Украины связывают объявления физического лица умершим в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, а не в связи с военным положением как таковым. Поэтому нет оснований связывать начало течения сроков, указанных в ч. 2 ст. 46 ГК Украины, с введением, прекращением или отменой военного положения в Украине.

Предложение второе ч. 2 ст. 46 ГК Украины не конкретизирует обстоятельств, при которых суд может применить сокращенный шестимесячный срок вместо двухлетнего, указанного в предложении первом этой части. Вместе с тем суд может сослаться на шестимесячный срок при наличии существенных оснований для предположения, что физическое лицо погибло в результате военных действий, вооруженного конфликта, и без обоснованных оснований ожидать, что со временем обстоятельства изменятся или появятся новые данные о местонахождении этого лица.

Словосочетание «со дня окончания военных действий», особенно в контексте широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, нужно понимать как определение срока продолжительностью шесть месяцев, который нужно рассчитывать прежде всего со дня окончания активных боевых действий на определенной территории Украины.

Это позволит предоставить правовую охрану людям, пострадавшим от войны и у которых в связи с вероятной смертью пропавшего физического лица возникают определенные гражданские права и правомерные интересы, и будет обеспечивать правовую справедливость.

Конкретные военные действия имеют территориальную и временную характеристики. Источником официальной информации об этих характеристиках является Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, который суды могут использовать для определения временных характеристик ведения военных действий на конкретной территории Украины.

Большая Палата ВС обратила внимание, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может начать отсчет шестимесячного срока для объявления лица умершим со дня наступления события, повлекшего гибель физического лица, в случае если это событие произошло за пределами территории ведения активных боевых действий, однако является следствием военных действий.

В то же время суды первой и апелляционной инстанций неправильно установили начало течения шестимесячного срока, указанного в предложении втором ч. 2 ст. 46 ГК Украины с момента возможной смерти добровольца 20 марта 2022 года.

В соответствии с приказом № 309 территорией активных боевых действий была вся территория г. Киева с 24 февраля по 30 апреля 2022 года.

Следовательно, именно с 30 апреля 2022 года должно исчисляться начало шестимесячного срока, указанного в предложении втором ч. 2 ст. 46 ГК Украины как дата окончания активных боевых действий на территории г. Киева.

Постановление БП ВС от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22.

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