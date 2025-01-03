Зеленский подписал закон, который регулирует статус домедицинской помощи для военных

Закон вводит термин «тактическая догоспитальная помощь».

Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4068-IX, регулирующий статус домедицинской помощи для военных — законопроект 11423.

Закон вводит термин «тактическая догоспитальная помощь». Это позволит военнослужащим, не имеющим медицинского образования, оказывать домедицинскую помощь в расширенном формате, включающем проведение медицинских интервенций и применение лекарственных средств.

Кроме того, определяется правовой статус и деятельность боевых медиков, не имеющих профильного образования.

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