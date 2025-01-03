Рассылают ли украинцам в Польше повестки, – ответил посол

Украинцы в Польше не получали повесток - официальное опровержение поддельных документов.

Фото: Getty Images

В сети появилась информация о том, что украинцы, которые находятся в Польше, получили повестки от якобы польских органов, однако эта информация оказалась ложной. Как сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире канала «Мы - Украина», Управление по делам иностранцев не присылало никаких повесток военнообязанным украинским мужчинам.

По словам посла, письма, содержащие вызовы к военной службе, якобы от Управления, являются поддельными. В этих фальшивых повестках указывалась уголовная ответственность за уклонение от мобилизации и угроза экстрадиции. Польские органы также подтвердили факт фальсификации документов.

«Понятно, что это четкая попытка создать общественный нарратив о тех или иных действиях органов власти, которые якобы не отвечают интересам граждан», - заявил Боднар, подчеркивая, что такая информация не соответствует действительности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.