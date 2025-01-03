В НАПК пояснили, при каком условии работает частичное автозаполнение черновика декларации после кибератакой на реестры

НАПК временно приостановило работу функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций до возобновления работы реестров Министерства юстиции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с 11 октября ввело возможность частичного автоматизированного переноса отдельной информации из государственных реестров и баз данных в форму декларации.

Однако, как отметили в НАПК, в связи с масштабной кибератакой на реестры, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и к которым Национальное агентство имеет автоматизированный доступ, декларанты сейчас не могут сформировать справку «Данные для декларации».

Следовательно, НАПК временно приостановило работу функции «Данные для декларации» в Реестре деклараций до возобновления работы реестров Министерства юстиции Украины и обмена их данными с другими реестрами.

При этом в Агентстве заметили, если вы сформировали справки «Данные для декларации» за 2021 и 2022 годы после 11 октября или имеете сформированную справку за 2023 год (независимо от даты формирования), то можете воспользоваться функцией «Автозаполнение» черновика декларации для заполнения деклараций за эти периоды.

Вместе с тем, в Реестре деклараций доступна функция «Создать новую декларацию на основе этой», то есть предоставляется возможность декларанту создать черновик декларации на основе декларации, поданной за определенный отчетный период.

«Поэтому черновик ежегодной декларации за 2024 год можно частично автозаполнить путем переноса данных из декларации, поданной за 2023 год, актуализировав и дополнив данными по состоянию на 31 декабря 2024 года», - отметили в НАПК.

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