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В Украине расширили категории Защитников и Защитниц, которые могут получить пенсию – подписан закон

17:00, 3 января 2025
Закон распространяет пенсионное обеспечение также на лиц, ставших лицами с инвалидностью в связи с противодействием агрессии РФ, а также на членов семей этих лиц.
В Украине расширили категории Защитников и Защитниц, которые могут получить пенсию – подписан закон
Фото: ukrinform.com
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 4157-IX о пенсионном обеспечении участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — законопроект 11116.

Закон:

- распространяет пенсионное обеспечение также на лиц, ставших лицами с инвалидностью в связи с противодействием агрессии РФ, а также на членов семей этих лиц;

- дает право на назначение досрочной пенсии по возрасту лицам с инвалидностью в результате войны из числа вышеупомянутых лиц.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе. Он предусматривает право на досрочный уход на пенсию для:

  • лиц, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года принимали участие в защите Украины, в частности в составе добровольческих формирований.
  • пострадавших и членов семей погибших в ходе таких мероприятий.

В частности, документ вносит изменения в законы «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которыми предусмотреть:

1) распространение условий, норм и порядка пенсионного обеспечения, установленных Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» для военнослужащих срочной службы и членов их семей, а также лиц, ставших лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, в период действия военного положения в результате самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения, а также на членов семей этих лиц, погибших (пропавших без вести), которые умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания;

2) предоставление права на назначение досрочной пенсии по возрасту лицам с инвалидностью в результате войны из числа вышеупомянутых лиц, а также участникам боевых действий, с 24 февраля по 25 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» или в составе добровольческих формирований принимали участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий - после достижения мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Право на назначение досрочной пенсии по возрасту будет распространяться также на жен (мужчин), если они не вступили в повторный брак, и родителей, которым предоставлен статус семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины из числа таких лиц.

По мнению авторов документа, он позволит урегулировать вопросы предоставления социальных гарантий лицам, признанным ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, в части назначения им пенсий.

Вместе с тем, как отметил в своем заключении профильный комитет по социальной политике, Министерство финансов Украины законопроект не поддерживает и отмечает, что его реализация будет иметь влияние на показатели государственного бюджета.

В частности, по словам Минфина, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на пенсионное обеспечение, которые в Государственном бюджете Украины на 2024 год не предусмотрены (в соответствии с пояснительной запиской дополнительные расходы составят около 1,6 млн грн в месяц).

Также Министерство финансов отмечает, что предложенные изменения не согласуются с положениями Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике.

В частности МВФ требует воздержания от введения новых специальных или льготных пенсий и новых дискреционных повышений выплат.

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