В Варшаве фермеры перекрыли дороги и протестуют из-за импорта из Украины

Фермеры против украинского импорта и новых экономических соглашений.

Фото: Polsat News

В Варшаве фермеры начали акцию протеста, которая продлится до конца дня 3 января. Основной причиной протеста является импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Как сообщает Polsat News, акция началась перед представительством Европейской Комиссии, после чего протестующие прошли по центральным улицам столицы и планируют добраться до Национального театра, где состоятся торжества по случаю начала председательства Польши в Совете ЕС.

Митингующие заявили, что останутся на улицах Варшавы до 23:00. В то же время столичная полиция предупредила о возможных блокировках дорог и изменениях в расписании общественного транспорта. Кроме того, полиция запретила въезд сельскохозяйственных тракторов в центр города.

Слоган протеста «5 x стоп» охватывает несколько важных вопросов: соглашение Меркосур, «Зеленое соглашение», импорт из Украины, уничтожение польских лесов и охоты, а также последствия для польской экономики.

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