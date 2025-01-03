Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и ограничении рекламы азартных игр

Документ ликвидирует Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Фото: bzh.life

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4116-IX, предусматривающий, в частности, запрет рекламы азартных игр (кроме ограниченного перечня разрешенных способов) и запрет спонсорства (кроме спонсорства спорта) – законопроект № 9256-д. Он также предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

На смену фактическим проверкам, как инструмент контроля, вводится контролируемая игра.

В законе также говорится о блокировании нелегальных веб-сайтов и ужесточении требований к организаторам игр.

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года будет создать новый уполномоченный орган, а также будет определено министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет Рады поддержал ограничение рекламы азартных игр и ликвидацию КРАИЛ.

Напомним, что Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

Добавим, спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры.

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