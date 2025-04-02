Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації — дозволено бронювати до 75% працівників водоканалів

Також дозволили бронювати всіх військовозобов’язаних працівників державних підприємств Міноборони — «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».

Фото: Кабмін

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Кабінет Міністрів постановою №360 розширив можливості бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств тепло- та водопостачання, а також управління побутовими відходами. Зазначається, що це дозволить зберегти кадровий потенціал критично важливих установ, які забезпечують функціонування економіки та життєдіяльність населення в умовах війни.

Згідно з постановою, у загальній кількості військовозобов'язаних не враховуватимуться військовозобов'язані, заброньовані іншими підприємствами, установами, організаціями.

Тепер підприємства, які займаються виробництвом і транспортуванням теплової енергії, забезпечують постачання гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами, можуть бронювати до 75% своїх військовозобов’язаних працівників.

Також передбачено, що вимоги по рівню зарплати у 20 тисяч гривень для бронювання не застосовуватимуть до працівників:

виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії виробничі / генеруючі потужності, та підприємств, що обслуговують об’єкти з секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення;

нафтопереробних підприємств, у статутному капіталі яких більше 25% акцій / часток належать державі.

Крім цього, згідно з постановою, 100% бронювання від мобілізації отримали співробітники двох ключових підприємств Міноборони — "Агентства оборонних закупівель" і "Державного оператора тилу".

Нагадаємо, що усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», щоб стати критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.

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