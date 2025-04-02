Радник Трампа Майкл Волтц та інші високопосадовці використовували особисті акаунти Gmail для урядової роботи

Чиновники Трампа використовували Gmail для урядових справ – WP.

Фото: WP

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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волтц та інші чиновники використовували особисті акаунти Gmail для ведення урядових справ. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначається, використання особистих електронних скриньок для службової переписки вже викликало занепокоєння з точки зору безпеки. Gmail, на відміну від зашифрованого месенджера Signal, має нижчий рівень захисту, що ставить під загрозу конфіденційність урядових комунікацій.

За інформацією The Washington Post, Волтц використовував Gmail для ведення розкладу та роботи з несекретними документами. Водночас один із високопосадовців Ради національної безпеки застосовував особисту електронну пошту для «високотехнічних розмов» з представниками інших урядових установ. Тематика включала чутливі питання військових позицій та потужних систем озброєння, пов’язаних із триваючими конфліктами.

Раніше адміністрація Трампа вже опинялася під критикою через проблеми з безпекою даних, зокрема випадкове включення журналіста до групового чату, де обговорювалися військові операції в Ємені.

Речник Ради нацбезпеки Браян Х’юз заявив, що йому не відомі факти використання Волтцем особистої пошти у такий спосіб. За його словами, у випадках, коли «старі контакти» надсилали раднику робочі матеріали на Gmail, він обов’язково додавав урядову електронну адресу, щоб відповідати федеральним вимогам щодо архівування.

Крім того, Волтц створював і керував груповими чатами в Signal, де обговорювалися такі чутливі теми, як ситуація в Сомалі та війна Росії проти України.

Адміністрація Трампа неодноразово зазнавала критики за використання незахищених каналів зв’язку для обговорення важливої урядової інформації.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування про військову операцію в Signal.

Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

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