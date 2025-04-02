Уряд змінив порядок перерозподілу гуманітарної допомоги та зняв низку обмежень

Зміни, внесені постановою, передбачають можливість редагувати помилки у декларації на ввезення гуманітарної допомоги при перетині кордону.

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Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка регулює порядок перерозподілу гуманітарної допомоги між набувачами-юридичними особами, а також її повернення донору, якщо вона не може бути використана за призначенням. Ухвалена постанова також враховує низку змін на запит волонтерських організацій.

Як вказують у Міністерстві соціальної політики, нові порядки знімають низку обмежень. Відтак, це дозволить оперативніше надавати допомогу тим, розподіляти ресурси та спрямовувати її тим, для кого вона є актуальною.

Як виглядає новий перерозподіл гуманітарної допомоги:

Відтепер для перерозподілу гуманітарної допомоги набувач, що її передає, надсилатиме отримувачу відповідний запит у паперовій або е-формі. До нього, зокрема, додається лист від іншого набувача із згодою прийняти допомогу та переліком категорій кінцевих набувачів, які потребують підтримки. Такий запит розглядається протягом 10 робочих днів із дати надходження, а для отримувачів медичної гуманітарної допомоги — до 20 робочих днів.

Причиною для відмови може бути, наприклад, подання неповного пакету документів або неможливість використати допомогу за її цільовим призначенням.

Набувач, що передає, протягом 5 робочих днів після перерозподілу гуманітарної допомоги надсилає отримувачу завірені копії документів, що підтверджують цей факт.

Також для випадків, коли гуманітарну допомогу неможливо використати за цільовим призначенням, розроблено спеціальний порядок її повернення донору. Так, товари, визнані гуманітарною допомогою та ввезені в Україну, можуть бути повернені донору в митному режимі експорту. Для цього потрібно подати митну декларацію за формою єдиного адміністративного документа. Серед документів, які подає отримувач гуманітарної допомоги митному органу, має бути лист від донора про згоду на повернення товарів за рахунок його коштів.

Водночас вказується, що зміни, внесені постановою, передбачають можливість редагувати помилки у декларації на ввезення гуманітарної допомоги при перетині кордону. Раніше через помилки у відомостях, наприклад, VIN-кодах або назвах донорів, допомога могла затримуватися на кордоні. Однак це не стосується випадків, коли виявлені порушення митних правил або відсутні документи, що підтверджують таку необхідність.

Крім того, зʼявилася можливість змінювати дані про отримувача гуманітарної допомоги, зазначених у графах 1-3 декларації, у разі якщо є на це погодження донора.

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