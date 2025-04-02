Правительство изменило порядок перераспределения гуманитарной помощи и сняло ряд ограничений

Изменения, внесенные постановлением, предусматривают возможность редактировать ошибки в декларации на ввоз гуманитарной помощи при пересечении границы.

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Кабинет Министров поддержал постановление, которое регулирует порядок перераспределения гуманитарной помощи между получателями-юридическими лицами, а также ее возвращения донору, если она не может быть использована по назначению. Принятое постановление также учитывает ряд изменений по запросу волонтёрских организаций.

Как указывают в Министерстве социальной политики, новые порядки снимают ряд ограничений. Таким образом, это позволит оперативнее предоставлять помощь тем, распределять ресурсы и направлять ее тем, для кого она актуальна.

Как выглядит новое перераспределение гуманитарной помощи:

Теперь для перераспределения гуманитарной помощи получатель, который ее передает, направляет получателю соответствующий запрос в бумажной или электронной форме. К нему, в том числе, прилагается письмо от другого получателя с согласием принять помощь и перечень категорий конечных получателей, которые нуждаются в поддержке. Такой запрос рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты поступления, а для получателей медицинской гуманитарной помощи — до 20 рабочих дней.

Причиной для отказа может быть, например, подача неполного пакета документов или невозможность использовать помощь по ее целевому назначению.

Получатель, который передает, в течение 5 рабочих дней после перераспределения гуманитарной помощи направляет получателю заверенные копии документов, подтверждающих этот факт.

Также для случаев, когда гуманитарную помощь невозможно использовать по целевому назначению, разработан специальный порядок ее возвращения донору. Так, товары, признанные гуманитарной помощью и ввезенные в Украину, могут быть возвращены донору в таможенном режиме экспорта. Для этого необходимо подать таможенную декларацию по форме единого административного документа. Среди документов, которые подает получатель гуманитарной помощи таможенному органу, должно быть письмо от донора о согласии на возврат товаров за счёт его средств.

Одновременно указывается, что изменения, внесенные постановлением, предусматривают возможность редактировать ошибки в декларации на ввоз гуманитарной помощи при пересечении границы. Ранее из-за ошибок в данных, например, VIN-кодах или названиях доноров, помощь могла задерживаться на границе. Однако это не касается случаев, когда обнаружены нарушения таможенных правил или отсутствуют документы, подтверждающие такую необходимость.

Кроме того, появилась возможность изменять данные о получателе гуманитарной помощи, указанные в графах 1-3 декларации, в случае если имеется на это согласие донора.

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