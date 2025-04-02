РФ готовится к новому наступлению на фронте в мае, — ЦПД СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российские войска готовятся к новому наступлению на фронте.

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Российские войска готовятся начать новое наступление на фронте в мае текущего года. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в Телеграм.

"Россия готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае", - рассказал Коваленко.

Отметим, что также командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин сообщил, что РФ готовится к новому наступлению. Укомплектованные резервы врага проходят подготовку на полигонах.

Кроме этого, агентство Associated Press сообщило, что российские войска готовятся к новому наступлению в ближайшие недели, чтобы максимизировать давление на Украину.

Также на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в частности, в Сумской и Харьковской областях.

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