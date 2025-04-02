РФ готується до нового наступу на фронті у травні, — ЦПД РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російські війська готуються до нового наступу на фронті.

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Російські війська готуються розпочати новий наступ на фронті в травні поточного року. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко в Телеграм.

«Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні», – розповів Коваленко.

Зазначимо, що також командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін повідомив, що РФ готується до нового наступу. Укомплектовані резерви ворога проходять підготовку на полігонах.

Крім цього, агентство Associated Press повідомило, що російські війська готуються до нового наступу в найближчі тижні, щоб максимізувати тиск на Україну.

Також днями Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях.

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