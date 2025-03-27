Росія готує новий наступ на Сумщину та Харківщину – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу.

Фото: aa.com.tr

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається виграти час і готується до нового наступу, зокрема в Сумській і Харківській областях. Про це він сказав в інтерв’ю для Le Figaro.

«Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині і Харківській області», - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Путін уже хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але йому не дали цього зробити завдяки Курській операції, тому зараз Путіну потрібен час.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Путін може затягувати переговори щодо припинення вогню з Україною.

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