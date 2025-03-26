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Трамп допустив, що Путін навмисно затягує з мирною угодою щодо України

08:35, 26 березня 2025
Путін зволікає, щоб виграти час.
Трамп допустив, що Путін навмисно затягує з мирною угодою щодо України
Фото з відкритих джерел
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Президент США Дональд Трамп визнав, що Путін може затягувати переговори щодо припинення вогню з Україною. Водночас Трамп вважає, що Москва зрештою зацікавлена у завершенні війни. Про це повідомляє Politico.

За словами Трампа, Росія може використовувати тактику зволікання, щоб виграти час. «Може бути, що вони просто тягнуть час», — сказав він в інтерв’ю Newsmax.

Трамп також повторив, що як Україна, так і Росія прагнуть завершення бойових дій.

«Я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі», — заявив він.

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США путін Дональд Трамп війна

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