США відклали приєднання Румунії до програми безвізових поїздок

США продовжують переглядати відповідність Румунії безпековим вимогам.

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Сполучені Штати Америки відклали приєднання Румунії до Програми безвізових поїздок (Visa Waiver Program), що дозволяє громадянам певних країн подорожувати до США без візи на термін до 90 днів. Про це повідомили Politico.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) продовжує оцінювати відповідність Румунії вимогам програми, щоб забезпечити дотримання «жорстких вимог безпеки». Румунія мала б приєднатися до програми наприкінці березня, згідно з оголошенням попередньої адміністрації Джо Байдена в січні.

Румунія залишається однією з небагатьох країн Європейського Союзу, які ще не приєдналися до цієї програми, поряд з Болгарією та Кіпром. Румунський уряд висловив упевненість, що затримка є «виключно технічним заходом» у рамках перегляду ризиків безпеки з боку США.​

Варто зазначити, що громадяни Румунії з чинними візами B-1/B-2 можуть продовжувати використовувати їх для подорожей до США. Після офіційного приєднання до програми безвізових поїздок, подорожі без візи будуть дозволені лише для короткострокових поїздок з туристичною або діловою метою. ​

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