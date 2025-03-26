США отложили присоединение Румынии к программе безвизовых поездок

США продолжают пересматривать соответствие Румынии требованиям безопасности.

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Соединенные Штаты Америки отложили присоединение Румынии к Программе безвизовых поездок (Visa Waiver Program), что позволяет гражданам определенных стран путешествовать в США без визы на срок до 90 дней. Об этом сообщили Politico.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) продолжает оценивать соответствие Румынии требованиям программы, чтобы обеспечить соблюдение «жестких требований безопасности». Румыния должна была бы присоединиться к программе в конце марта, согласно объявлению предыдущей администрации Джо Байдена в январе.

Румыния остается одной из немногих стран Европейского Союза, которые еще не присоединились к этой программе, наряду с Болгарией и Кипром. Румынское правительство выразило уверенность, что задержка является «исключительно технической мерой» в рамках пересмотра рисков безопасности со стороны США.

Стоит отметить, что граждане Румынии с действующими визами B-1/B-2 могут продолжать использовать их для путешествий в США. После официального присоединения к программе безвизовых поездок, путешествия без визы будут разрешены только для краткосрочных поездок с туристической или деловой целью.

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