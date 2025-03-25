Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил изменения в Методику определения начальной цены продажи спецразрешений на пользование недрами

21:54, 25 марта 2025
Нововведения совершенствуют механизм расчета стоимости разрешений, введя определение такой информации и методику ее расчета.
Кабмин утвердил изменения в Методику определения начальной цены продажи спецразрешений на пользование недрами
Фото: supreme.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что правительство утвердило изменения в Методику определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на пользование недрами.

В ведомстве подчеркивают, что нововведения совершенствуют механизм расчета стоимости разрешений, введя определение такой информации и методику ее расчета.

Изменения в Методике предусматривают: сравнение показателей в разрешительной документации и задекларированных налогоплательщиками; расчет средневзвешенной цены; регламентирование того, что все данные Государственная налоговая служба предоставляет на основании приложения 1 Декларации «Расчет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых» к Налоговой декларации по рентной плате, учитывая при расчете только те показатели, которые прошли проверку по соответствующему алгоритму.

Основной причиной необходимости пересмотра Методики стало резкое увеличение стоимости специальных разрешений на пользование недрами летом 2024 года, поскольку для некоторых видов полезных ископаемых такое подорожание произошло более чем в сотни раз, и приобретение спецразрешений стало практически недоступным для малого и среднего бизнеса.

Правительство отреагировало на вызовы рынка недропользования, утвердив изменения в Методике.

Принятые изменения позволят предотвратить резкие необоснованные колебания цены и сделать процесс расчета прогнозируемым для бизнеса.

К процессу ценообразования привлекается рабочая группа из представителей Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

Члены рабочей группы будут анализировать полученные показатели и устанавливать максимальное из значений для определения начальной цены.

В случае отсутствия необходимых данных от ГНС или ГКЗ будет использоваться информация с официального веб-сайта Госгеонедр за предыдущий отчетный квартал.

Рабочая группа будет ежеквартально пересматривать и обновлять расчетные показатели в соответствии с изменениями рыночной ситуации.

Еще одно важное изменение — исключение возможности при расчете начальной цены специального разрешения на пользование недрами использовать цены, определенные при утверждении запасов, если с этого момента прошло менее одного года.

Отмена этой нормы обеспечит применение актуальных ценовых данных при формировании начальной стоимости разрешений.

Ранее различный подход к оценке мог создавать неравные условия для участников рынка.

Новая методика обеспечивает единый подход, который установит справедливую конкуренцию и равные условия для хозяйствующих субъектов.

«Понятные и стабильные правила ценообразования снижают риски внезапных изменений и создают благоприятные условия для инвестиций.

Обновление методики — это важный шаг к понятному, четко определенному и справедливому механизму расчета.

Она станет гибким инструментом регулирования, способным быстро адаптироваться к изменениям экономической ситуации и потребностям рынка», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва