Кабмин утвердил изменения в Методику определения начальной цены продажи спецразрешений на пользование недрами

Нововведения совершенствуют механизм расчета стоимости разрешений, введя определение такой информации и методику ее расчета.

Фото: supreme.court.gov.ua

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Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что правительство утвердило изменения в Методику определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на пользование недрами.

В ведомстве подчеркивают, что нововведения совершенствуют механизм расчета стоимости разрешений, введя определение такой информации и методику ее расчета.

Изменения в Методике предусматривают: сравнение показателей в разрешительной документации и задекларированных налогоплательщиками; расчет средневзвешенной цены; регламентирование того, что все данные Государственная налоговая служба предоставляет на основании приложения 1 Декларации «Расчет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых» к Налоговой декларации по рентной плате, учитывая при расчете только те показатели, которые прошли проверку по соответствующему алгоритму.

Основной причиной необходимости пересмотра Методики стало резкое увеличение стоимости специальных разрешений на пользование недрами летом 2024 года, поскольку для некоторых видов полезных ископаемых такое подорожание произошло более чем в сотни раз, и приобретение спецразрешений стало практически недоступным для малого и среднего бизнеса.

Правительство отреагировало на вызовы рынка недропользования, утвердив изменения в Методике.

Принятые изменения позволят предотвратить резкие необоснованные колебания цены и сделать процесс расчета прогнозируемым для бизнеса.

К процессу ценообразования привлекается рабочая группа из представителей Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых.

Члены рабочей группы будут анализировать полученные показатели и устанавливать максимальное из значений для определения начальной цены.

В случае отсутствия необходимых данных от ГНС или ГКЗ будет использоваться информация с официального веб-сайта Госгеонедр за предыдущий отчетный квартал.

Рабочая группа будет ежеквартально пересматривать и обновлять расчетные показатели в соответствии с изменениями рыночной ситуации.

Еще одно важное изменение — исключение возможности при расчете начальной цены специального разрешения на пользование недрами использовать цены, определенные при утверждении запасов, если с этого момента прошло менее одного года.

Отмена этой нормы обеспечит применение актуальных ценовых данных при формировании начальной стоимости разрешений.

Ранее различный подход к оценке мог создавать неравные условия для участников рынка.

Новая методика обеспечивает единый подход, который установит справедливую конкуренцию и равные условия для хозяйствующих субъектов.

«Понятные и стабильные правила ценообразования снижают риски внезапных изменений и создают благоприятные условия для инвестиций.

Обновление методики — это важный шаг к понятному, четко определенному и справедливому механизму расчета.

Она станет гибким инструментом регулирования, способным быстро адаптироваться к изменениям экономической ситуации и потребностям рынка», — добавили в ведомстве.

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