Практика судів
  1. В Україні

Кабмін затвердив зміни до Методики визначення початкової ціни продажу спецдозволів на користування надрами

21:54, 25 березня 2025
Нововведення удосконалюють механізм обчислення вартості дозволів, увівши визначення такої інформації та методику її обрахунку.
Кабмін затвердив зміни до Методики визначення початкової ціни продажу спецдозволів на користування надрами
Фото: supreme.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що уряд ухвалив зміни до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами.

У відомстві наголошують, що нововведення удосконалюють механізм обчислення вартості дозволів, увівши визначення такої інформації та методику її обрахунку.

Зміни до Методики передбачають: порівняння показників у дозвільних документах та задекларованих платниками податків; обчислення середньозваженої ціни; регламентування того, що усі дані Державна податкова служба надає на підставі додатка 1 Декларації «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до Податкової декларації з рентної плати, враховуючи для обчислення лише ті показники, що пройшли перевірку за відповідним алгоритмом.

Основною причиною необхідності перегляду Методики стало різке зростання вартості спеціальних дозволів на користування надрами влітку 2024 року, адже для деяких видів корисних копалин таке здорожчання відбулося у більш ніж сотні разів і придбання спецдозволів стало майже недоступним для малого та середнього бізнесу. Уряд відреагував на виклики ринку надрокористування, ухваливши зміни до Методики. Ухвалені зміни дозволять запобігти різким необґрунтованим коливанням ціни та зробити процес розрахунку прогнозованим для бізнесу.

До процесу ціноутворення залучається робоча група з представників Державної служби геології та надр України, Державної податкової служби України та Державної комісії України по запасах корисних копалин. Члени робочої групи аналізуватимуть отримані показники та встановлюватимуть максимальне зі значень для визначення початкової ціни. У разі відсутності необхідних даних від ДПС чи ДКЗ використовуватиметься інформація з офіційного веб-сайту Держгеонадра за попередній звітний квартал. Робоча група щоквартально переглядатиме та оновлюватиме розрахункові показники відповідно до змін у ринковій ситуації.

Ще одна важлива зміна – виключення можливості при обрахунку початкової ціни спеціального дозволу на користування надрами використовувати ціни, визначені під час затвердження запасів, якщо з цього моменту минуло менше ніж рік. Скасування цієї норми забезпечить застосування актуальних цінових даних при формуванні початкової вартості дозволів. Раніше різний підхід до оцінки міг створювати нерівні умови для учасників ринку. Нова методика забезпечує єдиний підхід, що встановлюватиме справедливу конкуренцію та рівні умови для суб’єктів господарювання.

«Зрозумілі та стабільні правила ціноутворення знижують ризики раптових змін і створюють сприятливі умови для інвестицій.

Оновлення методики є важливим кроком до зрозумілого чітко визначеного та справедливого механізму розрахунку. Вона стане гнучким інструментом регулювання, здатним швидко адаптуватися до змін економічної ситуації та потреб ринку», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Токсична атмосфера, низька зарплата та корупція – у НАДС повідомили, чому молодь не хоче працювати на державу

На державній службі критично не вистачає молодих професіоналів, але як їх залучити на держслужбу, поки що не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд: Оператор ГРМ зобов’язаний виконувати обов’язки, якщо не може підтвердити наявність форс-мажорних обставин, незалежно від фінансових труднощів та воєнного стану

Верховний Суд висловився стосовно безумовного обов’язку оператора газотранспортної системи щодо встановлення лічильників газу та проведення розрахунків.

Скасування реєстрації декларації про готовність до експлуатації: питання необхідності проведення контролюючим органом перевірки — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо питання скасування в судовому порядку декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду