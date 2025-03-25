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Україна розробить новий Митний кодекс на основі Митного кодексу ЄС — Мінфін

21:37, 25 березня 2025
У Мінфіні очікують, що новий Митний кодекс схвалить Верховна Рада у січні 2026 року.
Україна розробить новий Митний кодекс на основі Митного кодексу ЄС — Мінфін
Фото: logist.today
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Заступник міністра фінансів Юрій Драганчук повідомив, що влада хоче створити новий Митний кодекс на основі Митного кодексу Європейського Союзу.

«Плануємо завершити розробку проекту нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС до кінця квітня та очікуємо на його остаточне схвалення Верховною Радою у січні 2026», –  сказав він під час засідання Керівного комітету з розробки нового Митного кодексу України.

Розробка нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС є ключовою рекомендацією для України у Звіті щодо розширення ЄС, оприлюдненому восени минулого року. Прогрес, досягнутий до 1 вересня, увійде до звіту за 2025 рік і вплине на поточну оцінку готовності України до вступу до ЄС.

«Митний кодекс – це основа Митного союзу і без відповідного митного законодавства вступ до ЄС неможливий. Тому підготовка нового Митного кодексу зараз є пріоритетом для Держмитслужби. Докладаємо усіх зусиль, щоб якнайшвидше завершити першу версію Митного кодексу і розраховуємо на початку травня почати обговорювати її з суспільством», – зазначив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов.

Як підкреслив Томаш Міхалек, представник DG TAXUD, «ми очікуємо повного узгодження митного законодавства України та ЄС, бо наступного дня після вступу у вас буде напряму застосовуватися Митний кодекс ЄС». Він підтвердив подальшу готовність DG TAXUD надавати технічні консультації українській стороні (зокрема, щодо термінології), експертизу розроблених документів, а також інформувати щодо поточних змін, яких зазнає Митний кодекс ЄС.

«Ми плануємо у квітні закінчити підготовку тексту, а у травні розпочати його переклад, який у червні буде передано для оцінки експертам DG TAXUD. До Парламенту плануємо направити до 31 серпня. У жовтні будемо просити народних депутатів прийняти його за основу, після чого розпочнеться підготовка до 2-го читання, щоб у січні 2026 новий Митний кодекс був готовий до прийняття як закон. Після цього будемо очікувати оцінку ЄС – уже як прийнятого закону. У цей час працюватимемо над підзаконними актами. Наша мета – щоб у 2027 році в Україні повністю запрацювало митне законодавство, відповідне законодавству ЄС. Ми готові до такого амбітного підходу», – розповів директор Департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко.

Такий таймлайн затверджено рішенням Керівного комітету з підготовки нового Митного кодексу України на основі Митного кодексу ЄС.

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Кабінет Міністрів України митниця Мінфін

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