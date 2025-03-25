Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі

Росія опублікувала перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленістю сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.
У переліку зазначені:
У РФ стверджують, що тимчасовий мораторій діє протягом 30 діб нібито з 18 березня і за взаємною домовленістю, може бути продовжений.
Як раніше писала «Судово-юридична гаета», Президент України Володимир Зеленський повідомив що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.
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