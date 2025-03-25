Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі

У Кремлі опублікували перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія опублікувала перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленістю сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.

У переліку зазначені:

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи та сховища, включно з насосними станціями;

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

У РФ стверджують, що тимчасовий мораторій діє протягом 30 діб нібито з 18 березня і за взаємною домовленістю, може бути продовжений.

Як раніше писала «Судово-юридична гаета», Президент України Володимир Зеленський повідомив що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.